Комендантский час в Киеве сократят уже на этой неделе: когда и что изменится

Комендантский час в Киеве сократят уже 26 марта. Он будет действовать с 00:00 до 05:00 утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

Согласно решению, комендантский час в Киеве будет сокращен на час и с 26 марта он будет начинаться в полночь, а не в 23:00, как сейчас.

В мэрии пояснили, что после сокращения комендантского часа метро и наземный общественный транспорт в Киеве будут работать на час дольше. Продлят работу также магазины, торговые центры и рестораны.

Комендантский час: правила

Комендантский час в Киеве, как и в большинстве регионов Украины, был вслед за введением военного положения из-за полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны.

Согласно установленным правилам, в комендантский час запрещается находиться на улицах и других общественных местах. Исключением может быть, в частности, для работников объектов критической инфраструктуры (но при наличии у него специального пропуска).

При этом, в случае воздушной тревоги в комендантский час граждане имеют право перемещаться по улице в укрытие.