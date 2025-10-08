RU

Рынок возобновляемой энергетики требует законодательных решений для урегулирования долгов, - Конеченков

Фото: эксперт заявил, что рынок возобновляемой энергетики нуждается в законодательных решениях для урегулирования долгов (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Несмотря на стабилизацию выплат в секторе возобновляемой энергетики, остаются критические неурегулированные проблемы.

Об этом заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, пишет РБК-Украина.

По его словам, нужно решить вопрос возможной "несинхронной" работы отдельных производителей с марта по октябрь 2022 года, в результате чего НЭК "Укрэнерго" не получало достоверные и верифицированные данные коммерческого учета, необходимые для проведения расчетов.

"Отсутствие уверенности в около 4% суммы платежа за указанный период не должно останавливать расчет со всем сектором. Для этого должны быть внесены изменения в соответствующий Закон, которые позволят выделить неверифицированные данные из общего расчета и погасить задолженность перед основной массой производителей", - подчеркнул он.

Отдельного внимания требует и проблема небалансов за 2022 год.

"Этот вопрос следует урегулировать, в том числе и на законодательном уровне", - добавил Конеченков.

По его словам, задолженность перед производителями возобновляемой энергии необходимо решать комплексно, параллельно с проблемой долгов на балансирующем рынке.

"Задолженность перед производителями возобновляемой энергии следует урегулировать комплексно, параллельно с решением проблемы долгов на других сегментах рынка, в частности на балансирующем рынке", - подытожил председатель правления УВЭА.

В то же время он отметил, что положительные сдвиги в отрасли уже произошли - благодаря установлению экономически обоснованного тарифа для "Укрэнерго" выплаты сейчас осуществляются почти в полном объеме, а выход большинства ветровых электростанций из балансирующей группы "Гарантированного покупателя" сделал сектор более прогнозируемым.

Напомним, системные долги на рынке электроэнергии превышают 100 млрд грн, и при таких условиях долги населения в размере около 10 млрд грн, по мнению экспертов, являются лишь индикатором общей болезни рынка.

