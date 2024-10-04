"Рынок табака и алкоголя без контрабанды". В Украине готовят запуск системы еАкциз, - Федоров

В Украине заработает система еАкциз для борьбы с теневым рынком алкоголя и табака. Правительство утвердило документы о порядке ее функционирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.
"Приближаем запуск цифрового продукта по борьбе с теневым рынком алкоголя и табака. Кабмин принял нормативно-правовые акты о порядке функционирования системы еАкциз", - рассказал Федоров.
По его словам, документы, которое утвердило правительство, будут регулировать использование еАкциза бизнесом, госорганами и гражданами. Это важный шаг для запуска.
Министр обратил внимание, что убытки от контрабанды колоссальные - только за 2023 год государство потеряло более 30 миллиардов.
Федоров объяснил, что при помощи еАкциза украинцы смогут проверять легальность продукта через "Дію", поскольку на каждом официальном продукте будет электронный акциз с уникальным кодом.
"Бизнес будет получать акцизные марки без бюрократии и визитов в налоговую службу, быстро и прозрачно", - добавил он.
Стоит заметить, что еАкциз - это электронная акцизная марка. Реализация проекта предусматривает:
Более детально о еАкцизе - в колонке Федорова для РБК-Украина.
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