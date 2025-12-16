ua en ru
Рынок нелегальных сигарет в Украине снова растет: данные исследования

Вторник 16 декабря 2025 10:36
Рынок нелегальных сигарет в Украине снова растет: данные исследования Фото: теневой рынок сигарет в Украине растет (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В октябре 2025 доля нелегальных сигарет в Украине выросла до 17,8%, в том числе из-за увеличения контрафакта с поддельными акцизными марками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование Kantar.

Рынок нелегальной табачной продукции в Украине демонстрирует рост. По данным исследования "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине", которое проводит Kantar Украина по заказам ведущих отечественных производителей, в октябре доля нелегальных сигарет составила 17,8%.

Аналитики отмечают, что при таком уровне нелегальной торговли годовые потери государственного бюджета из-за неуплаты налогов составляют около 26,5 млрд грн, а объем теневого рынка превышает 5,5 млрд сигарет.

Рост теневого рынка происходит в основном из-за увеличения объемов продаж табачных изделий с поддельным акцизом.

"В течение 2025 года в структуре контрафактной продукции росла доля сигарет с поддельными акцизными марками и в среднем за год составила 42%", - отметила аналитик Kantar Украина Татьяна Свердлик.

Она добавила, что из них 37% (по надписи на упаковке) были произведены Маршалл Файнест Тобакко (Юнайтед Тобако) / VK Tobacco FZE, еще 5% - "Украинским табачным производством".

По результатам мониторинга, более половины нелегальной продукции маркированы как Duty Free или предназначены для экспорта и нелегально продаются внутри страны.

Основные объемы реализации сосредоточены в шести регионах, в частности, в Днепропетровской, Одесской, Львовской и Харьковской областях. Около 65% нелегальных сигарет поступают на рынок через киоски и розничные магазины, говорится в исследовании.

Напомним, бизнес призвал G7 усилить борьбу с нелегальной торговлей сигаретами в Украине.

