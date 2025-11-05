Рынок криптовалют в просадке: биткойн ниже 100 тысяч долларов

Согласно данным криптобиржи Binance, биткойн временно подешевел до 99 908 долларов, после чего восстановился до 101 400 долларов. Это первое снижение ниже психологической отметки с 23 июня 2025 года.

Рынок продолжает движение по нисходящему тренду, начавшемуся после обвала 10 октября, когда около 19 миллиардов долларов было выведено из криптоиндустрии.

Реакция фондового рынка и майнеров

Падение биткойна отразилось на котировках компаний, связанных с майнингом. Большинство тиков упали на несколько процентов, несмотря на ранее зафиксированные высокие прибыли.

Инвесторы фиксируют убытки, а общий интерес к криптосектору временно снижается на фоне высокой волатильности.

Исключения на рынке

Акции компании IREN, которая ранее занималась майнингом, а сейчас развивает направление искусственного интеллекта, остались в плюсе — рост составил почти 1%.

Это произошло после объявления о новой аренде дата-центра в Западном Техасе в партнерстве с Microsoft.

Сделка укрепила позиции компании и стала положительным сигналом для инвесторов, ориентирующихся на развитие AI-инфраструктуры.

Рынок AI-инфраструктуры и ETF

Компании, совмещающие майнинг и искусственный интеллект, переживают переоценку с начала 2025 года.

ETF VanEck NODE, отслеживающий фирмы, работающие с инфраструктурой AI, вырос на 74% с момента создания в мае 2025 года.

ETF CoinShares WGMI, который отражает динамику акций майнинговых компаний, показал рост на 166% за тот же период.

Это демонстрирует смещение интереса инвесторов от классического майнинга в сторону технологий искусственного интеллекта.

Биткойн продолжает оставаться под давлением, а крипторынок — в состоянии коррекции.

При этом компании, вовлеченные в развитие AI-инфраструктуры, удерживают рост, что может указывать на изменение фокуса инвесторов в технологическом секторе.