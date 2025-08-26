На рынке электроэнергии Украина - только 15-я по уровню цен среди стран ЕС

На спотовом рынке электроэнергии Украина остается среди стран с более низкими ценами по сравнению с большинством европейских государств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Оператора рынка.
По данным ENTSOE, самое дорогое электричество сейчас в странах Балтии:
Среди других стран с более высокими ценами: Хорватия - 4 682,22 грн/МВт-ч, Венгрия - 4 655,55 грн/МВт-ч, а также Румыния - 4 594,09 грн/МВт-ч.
Украина только на 15-й позиции по уровню цен среди европейских стран - 4 470,96 грн/МВт-ч, свидетельствуют данные Европейской сети операторов передачи.
С 1 августа НКРЭКУ пересмотрела прайс-кепы, однако это не привело к резкому скачку цен на внутреннем рынке.
Пересмотр верхних пределов стоимости в вечерние часы объясняют необходимостью обеспечить возможность импорта электроэнергии из ЕС.
Ведь именно в этот период цена европейского электричества является самой высокой, и без таких регуляторных изменений Украина фактически не могла бы импортировать ее на конкурентных условиях.
Напомним, в августе Нацкомиссия повысила на 60% прайс-кепы для вечернего пика потребления (с 17:00 до 23:00). Речь идет о граничных ценах, по которым трейдеры могут покупать электроэнергию на европейском рынке.
Ранее эксперт рассказал, что повышение прайс-кепов дало положительный эффект для энергосистемы, поскольку позволило избежать отключений и привлечь необходимый импорт в часы пикового потребления электричества.