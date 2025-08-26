RU

На рынке электроэнергии Украина - только 15-я по уровню цен среди стран ЕС

Фото: Украина на 15-м месте среди стран ЕС по уровню цен на электроэнергию (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

На спотовом рынке электроэнергии Украина остается среди стран с более низкими ценами по сравнению с большинством европейских государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Оператора рынка.

По данным ENTSOE, самое дорогое электричество сейчас в странах Балтии:

  • в Эстонии - 5 475,59 грн/МВт-ч;
  • в Италии - 5 473,93 грн/МВт-ч;
  • в Литве и Латвии - 5 468,97 грн/МВт-ч;
  • Польша занимает пятую позицию с показателем 5 101,04 грн/МВт-ч.

Среди других стран с более высокими ценами: Хорватия - 4 682,22 грн/МВт-ч, Венгрия - 4 655,55 грн/МВт-ч, а также Румыния - 4 594,09 грн/МВт-ч.

Украина только на 15-й позиции по уровню цен среди европейских стран - 4 470,96 грн/МВт-ч, свидетельствуют данные Европейской сети операторов передачи.

С 1 августа НКРЭКУ пересмотрела прайс-кепы, однако это не привело к резкому скачку цен на внутреннем рынке.

Пересмотр верхних пределов стоимости в вечерние часы объясняют необходимостью обеспечить возможность импорта электроэнергии из ЕС.

Ведь именно в этот период цена европейского электричества является самой высокой, и без таких регуляторных изменений Украина фактически не могла бы импортировать ее на конкурентных условиях.

Повышение прайс-кепов

Напомним, в августе Нацкомиссия повысила на 60% прайс-кепы для вечернего пика потребления (с 17:00 до 23:00). Речь идет о граничных ценах, по которым трейдеры могут покупать электроэнергию на европейском рынке.

Ранее эксперт рассказал, что повышение прайс-кепов дало положительный эффект для энергосистемы, поскольку позволило избежать отключений и привлечь необходимый импорт в часы пикового потребления электричества.

