Рынки снова питают надежды на более мягкую ФРС, НБУ оставляет учетную ставку неизменной

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко в колонке для РБК-Украина.

Прошедшая неделя для глобальных рынков акций оказалась достаточно бурной. Сезон квартальной финансовой отчетности в самом разгаре, и ведущие корпорации показывали очень разные результаты. И если, например, Bank of America, Bank of NY Mellon, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Lokheed Martin и Procter & Gamble превзошли ожидания, то Tesla, Abbott Laboratories, Snap, Adidas, Puma, American Express, Verizon огорчили инвесторов .

Это создавало настоящие "качели" для фондовых индексов в течение недели, которые еще больше усиливались макроэкономической статистикой. В понедельник выходят вроде бы вдохновляющие данные об устойчивом промышленном производстве в США. Но уже в четверг рынки узнают о все больших проблемах американской недвижимости – очевидно, сектор все больше начинает страдать от более высоких процентных ставок, падают продажи, сокращается строительная активность. Остается перегретым рынок занятости, а значит ФРС и дальше нужно поддерживать оживленный темп повышения ставок, чтобы его охладить и таким образом обуздать инфляцию.

Впрочем, на рынках уже ощущалась заметная усталость от продолжительного падения. Чем ближе конец года и время для инвестиционных фондов подсчитывать тяжелые потери, тем выше психологическое давление на их руководство. И вот уже менеджеры фондов начинают вспоминать сезонную склонность рынков к росту в конце года и традиционно благотворное влияние на акции промежуточных выборов в Конгресс США. И наконец, спасательной соломинкой в конце недели становятся успокаивающие комментарии некоторых представителей ФРС.

Оказывается, уже есть чиновники, которые хотели бы видеть смягченную позицию центрального банка и более медленные темпы повышения ставок. Их еще совсем немного, но оказалось вполне достаточно, чтобы фондовые индексы завершили неделю жизнерадостным ралли. S&P 500 взлетел за неделю на 4,7%, Nasdaq Composite – на 5,2%, оба результата – лучшие с июня.

Ничего похожего не происходило на рынках облигаций – там инвесторы и дальше занимались преобладающей "ястребиной" позицией руководства ФРС и угрозами рецессии. В результате доходности десятилетних облигаций подскочили уже до 4,22% – наивысшего значения с 2008 года.

Трудно сказать, сколько еще продлится этот почти принудительный оптимизм инвесторов в акции. Многое будет зависеть от дальнейших финансовых результатов – на этой неделе отчитываются гиганты, такие как Amazon, Alphabet, Meta, Apple и Microsoft. В целом же реалии мало изменились: глобальная экономика все слабеет, а пик инфляции еще может быть впереди. На фоне столь подешевевших американских казначейских облигаций привлекательность гораздо более рисковых акций пока выглядит очень сомнительной.

Между тем, цены на украинские еврооблигации снижались вместе с глобальным рынком, без расширения спредов до американских казначейских бумаг. В то же время, заявление НБУ о планах сохранить официальный курс гривны на уровне 36,6 гривен/доллар вдохновило наличный валютный рынок, и за неделю в 10 крупнейших розничных банках гривня немного укрепилась до 39,89-40,65 гривен/доллар с 39,92-40,7 гривен/доллар. Также Национальный банк решил сохранить учетную ставку на уровне 25%, как и ожидалось, и подтвердил свои ожидания неизменной ставки до 2 квартала 2024 года.