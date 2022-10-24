Ринки знову плекають надії на м’якішу ФРС, НБУ залишає облікову ставку незмінною

Тижневий огляд фінансових ринків від голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка у колонці для РБК-Україна.

Минулий тиждень для глобальних ринків акцій виявився досить буремним. Сезон квартальної фінансової звітності у самому розпалі, і провідні корпорації показували дуже різні результати. І якщо, наприклад, Bank of America, Bank of NY Mellon, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Lokheed Martin та Procter & Gamble перевершили очікування, то Tesla, Abbott Laboratories, Snap, Adidas, Puma, American Express, Verizon засмутили інвесторів.

Це створювало справжні "гойдалки" для фондових індексів протягом тижня, які ще більше посилювалися макроекономічною статистикою. У понеділок виходять начебто надихаючі дані про стійке промислове виробництво в США. Але вже у четвер ринки дізнаються про все більші проблеми в американської нерухомості – вочевидь, сектор все більше починає страждати від вищих процентних ставок, падають продажі, скорочується будівельна активність. Залишається перегрітим ринок зайнятості, а отже ФРС і надалі потрібно підтримувати жвавий темп підвищення ставок, щоб його охолодити і таким чином приборкати інфляцію.

Втім, на ринках вже відчувалася помітна втома від тривалого падіння. Чим ближче кінець року і час для інвестиційних фондів підраховувати важкі втрати, тим вище психологічний тиск на їхнє керівництво. І ось вже менеджери фондів починають згадувати сезонну схильність ринків до росту у кінці року і начебто традиційно благотворний вплив на акції проміжних виборів у Конгрес США. І врешті рятувальною соломинкою наприкінці тижня стають заспокійливі коментарі деяких представників ФРС.

Виявляється, вже є високопосадовці, які б хотіли бачити пом’якшену позицію центрального банку і повільніші темпи підвищення ставок. Їх ще зовсім небагато, але виявилося цілком достатньо, щоби фондові індекси завершили тиждень життєрадісним ралі. S&P 500 злетів за тиждень на 4,7%, Nasdaq Composite – на 5,2%, обидва результати – найкращі з червня.

Нічого схожого не відбувалося на ринках облігацій – там інвестори і надалі переймалися переважаючою "яструбиною" позицією керівництва ФРС і загрозами рецесії. В результаті дохідності десятирічних облігацій підскочили вже до 4,22% - найвищого значення з 2008 року.

Важко сказати, скільки ще триватиме цей майже примусовий оптимізм інвесторів в акції. Багато залежатиме від подальших фінансових результатів – цього тижня звітують гіганти, такі як Amazon, Alphabet, Meta, Apple і Microsoft. В цілому ж реалії мало змінилися: глобальна економіка дедалі слабшає, а пік інфляції ще може бути попереду. На тлі настільки здешевілих американських казначейських облігацій привабливість набагато більш ризикових акцій наразі виглядає дуже сумнівною.

Між тим ціни на українські єврооблігації знижувалися разом із глобальним ринком, без розширення спредів до американських казначейських паперів. Водночас заява НБУ про плани зберегти офіційний курс гривні на рівні 36,6 гривень/долар надихнула готівковий валютний ринок, і за тиждень у 10 найбільших роздрібних банках гривня трохи укріпилася до 39,89-40,65 гривень/долар з 39,92-40,7 гривень/долар. Також Національний банк вирішив зберегти облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося, і підтвердив свої очікування незмінної ставки до 2 кварталу 2024 року.