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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Рынки и автопроизводители отреагировали на масштабную сделку США с Японией

Иллюстративное фото: реакция рынков на соглашение Трампа с Японией (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Рынки быстро отреагировали на торговое соглашение между США и Японией, о котором объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Японский индекс Nikkei подскочил на 2,6% на фоне роста акций автопроизводителей.

Это произошло из-за объявления о том, что новое соглашение снижает автомобильные пошлины с предлагаемых 25% до 15%. В то же время, акции Mazda Motor выросли на 17%, а Toyota Motor - на 11%. 

Тем временем облигации японского правительства наоборот снизились. Отмечено, что реакция японской иены была более сдержанной. Валюта выросла в цене на 0,1% - до 146,42 за доллар.

По данным издания, некоторые автопроизводителя выразили обеспокоенность по поводу торговой сделки.

Представителей группы, которая представляет General Motors, Ford и Chrysler Stellantis, переживают из-за того, что соглашение снизит пошлины на импорт автомобилей из Японии до 15%, в то время как пошлины на импорт из Канады и Мексики останутся на уровне 25%.

Последние торговые соглашения США

Напомним, кроме сделки с Японией, Трамп также объявил о соглашениях с Индонезией и Филиппинами. Оба предусматривают 19-процентные пошлины на товары, импортируемые из этих стран.

Примечательно, что в июле Трамп заявил о предварительном торговом соглашении со Вьетнамом. Планировалось, что пошлины будут снижены до 20% с 46%, которым он угрожал в апреле.

Стоит отметить, что он поставил паузу на таможенные тарифы для ряда стран 9 апреля. Он дал 90 дней на то, чтобы были заключены торговые соглашения.

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