"Боруссія" завдала поразки "Севільї" на виїзді

Дортмундська "Боруссія" змогла здобути позитивний результат у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Севільї". Німці обіграли іспанців 3:2.

Детальніше про матч, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Всі основні події відбулися в перші 45 хвилин гри. Вже на 7-й хвилині гравець "Севільї" Сусо зважився на удар з лінії штрафної. М'яч на шляху до воріт зачепив захисника дортмундців і зрадницьки перелетів воротаря "Боруссії" Марвіна Хитца - 1:0.

Dortmund in some early trouble vs. Sevilla! Suso's deflected shot gives the hosts the lead #UCL



(via @TUDNUSA) pic.twitter.com/7TBBV81Cbm — Planet Fútbol (@si_soccer) February 17, 2021

Проте вже через 12 хвилин рахунок у матчі став рівним. Відзначився Махмуд Дауд обвідним ударом з-за меж штрафного майданчика - 1:1.

Haaland's nutmeg and pass to Dahoud help Dortmund draw the game against Sevilla! pic.twitter.com/djswZiyAGq — HaalandReport (@HaalandReport) February 17, 2021

Далі в справу вступив кращий форвард "Боруссії" Ерлінг Холланд. На 27-й хвилині норвежець обігравшись в стінку з партнером зумів прошити воротаря суперників - 1:2. А за три хвилини до закінчення першого тайму оформив дубль - 1:3.

У другому таймі іспанському клубу вдалося відіграти один м'яч - на 84-й хвилині відзначився Люк де Йонг.

Luuk de Jong comes through to keep Sevilla alive pic.twitter.com/mfQPpdT4xI — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) February 17, 2021

Матч у відповідь відбудеться в Дортмунді 9 березня.