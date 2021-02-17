"Боруссія" завдала поразки "Севільї" на виїзді
Дортмундська "Боруссія" змогла здобути позитивний результат у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Севільї". Німці обіграли іспанців 3:2.
Детальніше про матч, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Всі основні події відбулися в перші 45 хвилин гри. Вже на 7-й хвилині гравець "Севільї" Сусо зважився на удар з лінії штрафної. М'яч на шляху до воріт зачепив захисника дортмундців і зрадницьки перелетів воротаря "Боруссії" Марвіна Хитца - 1:0.
Dortmund in some early trouble vs. Sevilla! Suso's deflected shot gives the hosts the lead #UCL— Planet Fútbol (@si_soccer) February 17, 2021
(via @TUDNUSA) pic.twitter.com/7TBBV81Cbm
Проте вже через 12 хвилин рахунок у матчі став рівним. Відзначився Махмуд Дауд обвідним ударом з-за меж штрафного майданчика - 1:1.
Haaland's nutmeg and pass to Dahoud help Dortmund draw the game against Sevilla! pic.twitter.com/djswZiyAGq— HaalandReport (@HaalandReport) February 17, 2021
Далі в справу вступив кращий форвард "Боруссії" Ерлінг Холланд. На 27-й хвилині норвежець обігравшись в стінку з партнером зумів прошити воротаря суперників - 1:2. А за три хвилини до закінчення першого тайму оформив дубль - 1:3.
ERLING HAALAND. MR CHAMPIONS LEAGUE! #UCL pic.twitter.com/rdTYlBTRxK— HaalandReport (@HaalandReport) February 17, 2021
GOAL! Sevilla 1-3 Borussia Dortmund (Haaland 43).— PoloniumTV HD (@PoloniumTv23) February 17, 2021
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У другому таймі іспанському клубу вдалося відіграти один м'яч - на 84-й хвилині відзначився Люк де Йонг.
Luuk de Jong comes through to keep Sevilla alive pic.twitter.com/mfQPpdT4xI— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) February 17, 2021
Матч у відповідь відбудеться в Дортмунді 9 березня.
Нагадаємо, вчора в першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ "ПСЖ" розгромив на виїзді "Барселону" - 4:1.
Також РБК-Україна писало, що в першому матчі "Ліверпуль" здобув перемогу над "Лейпцигом" - 2:0.