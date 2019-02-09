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У Римі відбулася акція проти економічних заходів уряду


Акція протесту була організована італійськими профспілками

Сегодня, 9 февраля, в итальянской столице Риме состоялась акция протеста, организованная профсоюзами, против экономических мер правительства страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на france24.

Как сообщается, акция под лозунгом "Будущее для работы" была организована итальянскими профсоюзами, чтобы призвать правительство страны обеспечить лучшие государственные и частные инвестиции, провести фундаментальные реформы экономики и создать новые рабочие места.

Отмечается, что профсоюзы обвиняют правительство Италии в слишком малом инвестировании для поддержания экономики страны. Также протестующие считают меры будущей пенсионной реформы недостаточными и убеждены, что введение базового дохода поможет бороться с бедностью и безработицей в Италии.

Напомним, что сегодня, 9 февраля, во Франции проходят антиправительственные акции протеста движения "желтых жилетов". Правоохранители сообщают о задержании по меньшей мере 36 человек в Париже.

Как писало РБК-Украина, в Париже полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать радикально настроенных протестующих, которые напали на правоохранителей.

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