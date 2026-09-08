Год без единой гривны: почему государственные деньги за обучение операторов НРК не дошли до школ

Главное: Сертификация без оплаты . Ни одна из семи школ НРК, сертифицированных Минобороны еще в ноябре 2025 года, не получила за год ни единой гривны государственной компенсации за обучение.

. Ни одна из семи школ НРК, сертифицированных Минобороны еще в ноябре 2025 года, не получила за год ни единой гривны государственной компенсации за обучение. Бюрократический тупик . Выплаты по ваучерам, предусмотренные постановлением №1129, юридически невозможно запустить, так как Генштаб до сих пор не сформировал официальную оперативную потребность в подготовке операторов конкретных типов роботов.

. Выплаты по ваучерам, предусмотренные постановлением №1129, юридически невозможно запустить, так как Генштаб до сих пор не сформировал официальную оперативную потребность в подготовке операторов конкретных типов роботов. Обучение за свой счет . Только за первые полгода 2026-го школа подготовила 784 курсанта, содержа инфраструктуру исключительно за счет благотворительных фондов, волонтерских донатов и ресурсов бригады.

. Только за первые полгода 2026-го школа подготовила 784 курсанта, содержа инфраструктуру исключительно за счет благотворительных фондов, волонтерских донатов и ресурсов бригады. Инженерное направление вне программы. Подготовка техников для обслуживания и ремонта НРК вообще не предусмотрена действующей редакцией правительственных постановлений, поэтому новую инженерную школу также финансируют за свой счет.

Украина официально взяла курс на масштабную роботизацию фронта. В апреле президент Владимир Зеленский поручил Минобороны и Генштабу обеспечить поставку Силам обороны по меньшей мере 50 тысяч наземных роботизированных комплексов в этом году.

По данным МОУ, с начала 2026 года государство уже законтрактовало более 22 тысяч НРК – почти вдвое больше, чем за весь 2025 год. Индустрия, которой еще несколько лет назад фактически не существовало, превращается в железный щит нашей пехоты.

Но в этой технологической стратегии есть одна критическая уязвимость. Робот без подготовленного оператора и без инженера, способного настроить его к выполнению миссии или вернуть к жизни после обстрела, – это просто железо на складе.

Если темпы производства техники будут опережать темпы подготовки людей, главным тормозом роботизации фронта станет не дефицит платформ, а критическая нехватка квалифицированных кадров: чтобы доукомплектовать уже имеющиеся подразделения НРК и развернуть новые, нужны тысячи подготовленных операторов и инженеров.

Бумажный прорыв и реальность

Еще осенью 2024 года правительство запустило экспериментальный проект по сертификации частных школ БПЛА и оплате услуг обучения операторов (постановление №1129). И хотя в реальности механизм так и не заработал, в конце августа 2025-го Кабмин принял изменения к этому документу (постановление №1047), расширив процедуру сертификации и финансирования также на наземные роботизированные и водные комплексы.

Государство задекларировало рыночную модель: частные школы проходят аудит, получают сертификацию Минобороны, а финансирование их работы происходит через систему государственных ваучеров. Деньги должны были идти за бойцом.

Уже 19 ноября 2025 года Министерство обороны отчиталось о сертификации первых семи частных школ НРК. В официальном релизе ведомства утверждалось, что до конца 2025-го года государство оплатит обучение в сертифицированных школах тысячам военных, что позволит масштабировать использование НРК на поле боя.

С момента принятия реформы прошло 12 месяцев. Обещанный конец года давно позади, началась новая осень. Впрочем, правительственная программа финансирования обучения не просто забуксовала, она даже не сдвинулась с места.

Ни одна из семи сертифицированных школ НРК не получила от государства хотя бы одну гривну компенсации. Государственные экзаменаторы приезжают к нам, принимают экзамены и подписывают выпускникам рекомендации на присвоение военно-учетных специальностей (ВУС). Но выплаты по ваучерам существуют только на бумаге в тексте постановления, так же как и в воздушном компоненте БПЛА.

Где именно застряли деньги

Постановление №1129 описывает процесс получения оплаты услуг обучения операторов дронов следующим образом: госзаказчик публикует запрос цен на обучение; школы подают свою калькуляцию; заключается государственный контракт; под контракт выпускают ваучеры; военный выбирает школу и обучается; школа получает оплату постфактум, после экзамена и сертификации.

Но чтобы запустить механизм, объявить запрос ценовых предложений у школ и выпустить ваучеры, нужна официально сформированная и утвержденная оперативная потребность от Генерального штаба. Военное руководство должно четко сказать: нам нужно подготовить такое-то количество операторов логистических, инженерных или боевых роботов конкретных типов.

Без этого финансовую цепочку юридически невозможно запустить. Мы оказались в абсурдной точке, когда государственные ваучеры не доходят до школ просто потому, что самого запроса на их создание в бюрократической природе до сих пор не возникло.

Закложенная в постановлении формулировка о том, что государственный заказчик покупает услуги по подготовке и повышению квалификации операторов "при наличии соответствующих бюджетных ассигнований", превратилась в замкнутый круг: средства на программу не выделяются, поскольку юридически до сих пор не сформирован официальный государственный заказ на такую подготовку.

Как происходит обучение в условиях отсутствия госфинансирования

Пока государственный механизм тормозит, мы продолжаем работать. Только за первые шесть месяцев 2026 года мы обучили 784 курсанта (из них 290 окончили углубленный военный курс).

За прошлый год мы подготовили около 1200 человек, среди них – 236 военных, прошедших полноценный углубленный курс. Сегодня они эвакуируют раненых, доставляют боеприпасы, воду и провизию, работают с НРК там, где риск для человека критичен.

Мы содержим инфраструктуру, покупаем технику и запчасти исключительно благодаря поддержке крупных благотворительных фондов, волонтерским донатам и ресурсам самой бригады и корпуса. При этом спрос со стороны подразделений только растет. Наша школа НРК Третьего армейского корпуса обучает военных из всех Сил обороны Украины, и лист ожидания на курс растянулся на четыре месяца вперед.

И операторы – это только половина дела. Роботы требуют подготовки к выполнению задач, они ломаются, получают повреждения от осколков и дронов. Прямо сейчас, опять же за собственные и донорские средства, мы готовим к открытию отдельную инженерную школу НРК: ищем инструкторов, готовимся к ремонту помещения.

Но инженерное направление в действующей редакции правительственных постановлений вообще отсутствует. То есть даже если завтра бумажная цепочка для операторов чудом заработает, подготовка техников для обслуживания железа все равно останется на плечах волонтеров.

Что нужно изменить уже сегодня

По моему мнению, сейчас не время искать виновных или перекладывать ответственность между ведомствами. Проблема заключается в хроническом отсутствии слаженности между структурами, которые должны двигаться синхронизированно.

Чтобы реформа наконец ожила, военное руководство должно трансформировать внутренние планы роботизации в четкий государственный заказ на человеческий капитал, а государство – заложить реальные расходы под закупку услуг по подготовке специалистов в оборонный бюджет.

Параллельно стоит доверить часть функций контроля и верификации экзаменов самим сертифицированным школам или их профильным ассоциациям, чтобы снять нагрузку с государственных инспекторов.

Помимо финансирования, в реформе нуждается и само содержание обучения. Нам необходимо запустить действенную систему ИУО (изучение и внедрение опыта). Этот механизм формально существует, но в реальности не работает. Вместо системного государственного канала передачи боевого опыта актуализация материалов держится на инициативе самих школ, которые собственными силами адаптируют программы под ежедневные изменения на фронте.

Наконец, нужно создавать новые сильные школы и учебные программы по подготовке инженеров. А логику компенсаций необходимо расширить на обучение инженерно-технического состава и обеспечить ведущие школы доступом к образцам новой техники за государственный счет.

Очередь из военных, месяцами ждущих возможности научиться воевать машинами – это конкретные человеческие жизни, которые мы теряем на поле боя каждый раз, когда пехотинец вынужден тащить на себе боекомплект под прицелом вражеского дрона вместо того, чтобы отправить туда логистическую платформу.

Мы готовы учить бойцов и дальше. Но масштаб, которого требует массовая и быстрая роботизация Сил обороны, без включения государственного финансирования недостижим. Лозунг "пусть воюют роботы" сработает только тогда, когда государство начнет вовремя и системно инвестировать в руки, которые этими роботами управляют.