Год обороны, но есть условие. Эксперт оценил, чего ожидать на фронте в 2024-м

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии изданию отметил, что сложно предвидеть изменения на фронте, поскольку неясно, насколько затянется вопрос с финансированием от США.

В целом, по его мнению, в 2024 году Украина будет в обороне.

"С учетом того, что у нас фронте, мы понимаем, что просто не успеем раньше подготовить масштабное наступление с освобождением значительных территорий. Единственное, на что можно рассчитывать, что при благоприятном сценарии, если в ближайшее время будет проголосована помощь от США, мы получим пакеты на вторую половину 2024 года. И тогда возможны локальные действия с незначительными тактическими успехами. Но с учетом последних тенденций, я думаю, этот год, действительно, может быть годом обороны", - сказал он в разговоре с РБК-Украина.

При этом западные СМИ и руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отмечают, что Украина сможет перехватить инициативу на фронте только в 2025 году.

Так, The Wall Street Journal писал, что Украине нужно время на восстановление, поэтому сейчас внимание сосредоточено на строительстве укреплений, чтобы сдержать РФ и выиграть время.

"Если Украина сможет вести грамотную оборону, ослабляя российские силы и одновременно восстанавливая свои собственные, то в 2025 году сможет начать новое контрнаступление против ослабленного противника", - заявил Буданов в недавнем интервью для WSJ.

Детальнее о том, почему ВСУ вынуждены воевать от обороны и что нужно для прорыва, читайте в материале РБК-Украина.

Ситуация на фронте

Напомним, летом украинские военные провели контрнаступление на востоке и юге Украины. Удалось деоккупировать более десятка населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Сейчас российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, захватчики захватили Авдеевку после месяцев тяжелых боев.

Президент Владимир Зеленский заявил, что для России захват Авдеевки - наибольшее достижение за 9 месяцев войны. Глава государства также отметил, что Украина не будет стоять на месте, а будет готовить новое наступление в будущем.