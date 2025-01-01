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В ГУР показали, как Волчанский агрегатный завод освобождали от оккупантов (видео)

Среда 01 января 2025 19:55
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В ГУР показали, как Волчанский агрегатный завод освобождали от оккупантов (видео) Иллюстративное фото: воины ГУР освободили Волчанский агрегатный завод от оккупантов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинским защитникам еще осенью удалось зачистить от оккупантов территорию Волчанского агрегатного завода. Задачу выполняли воины Главного управления разведки (ГУР).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины в Facebook.

Как отметили в ГУР, штурм и зачистка 40 зданий Волчанского агрегатного завода - одна из самых сложных миссий, которую выполнили воины "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки.

На видео, которое показало ГУР, можно заметить работу воинов из подразделения "Стугна", в частности:

  • штурмовые действия;
  • огневую поддержку 120-мм миномета;
  • взятие в плен российских оккупантов;
  • работу боевых медиков.

Волчанский агрегатный завод

Напомним, 24 сентября источники РБК-Украина в Силах обороны сообщили о том, что воины Главного управления разведки Минобороны Украины освободили от вражеских солдат Волчанский агрегатный завод.

Как отметили в ГУР, воины вступали в контактные бои с российскими оккупантами в условиях плотной застройки.

Несмотря на попытки врага остановить штурмы при помощи КАБов и постоянных обстрелов, украинским защитникам удалось выбить россиян.

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