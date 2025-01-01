В ГУР показали, как Волчанский агрегатный завод освобождали от оккупантов (видео)

Украинским защитникам еще осенью удалось зачистить от оккупантов территорию Волчанского агрегатного завода. Задачу выполняли воины Главного управления разведки (ГУР).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины в Facebook.

На видео, которое показало ГУР, можно заметить работу воинов из подразделения "Стугна", в частности:

Как отметили в ГУР, штурм и зачистка 40 зданий Волчанского агрегатного завода - одна из самых сложных миссий, которую выполнили воины "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки.

Волчанский агрегатный завод

Напомним, 24 сентября источники РБК-Украина в Силах обороны сообщили о том, что воины Главного управления разведки Минобороны Украины освободили от вражеских солдат Волчанский агрегатный завод.

Как отметили в ГУР, воины вступали в контактные бои с российскими оккупантами в условиях плотной застройки.

Несмотря на попытки врага остановить штурмы при помощи КАБов и постоянных обстрелов, украинским защитникам удалось выбить россиян.

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