У Ризі пасажирів без масок будуть висаджувати з громадського транспорту

Від сьогодні у Ризі (Латвія) пасажирів громадського транспорту, які не користуються захисними масками, будуть висаджувати з транспорту. Мер міста Мартіньш Стакіс заявив, що порушники карантину не повинні піддавати ризику інших жителів, які використовують маски.

Про це повідомляє Delfi.

За словами Стакіса, більшість пасажирів громадського транспорту все ж використовують маски. Однак є й ті, хто не робить цього не через незнання, а через свої політичні переконання.

"Час, коли тільки висловлювалося попередження, минув", - сказав Стакіс.

Зазначається, що у перші дні після введення вимоги про носіння масок у громадському транспорті Риги за відсутність масок пасажирів не висаджували, а робили попередження. Існувала ймовірність того, що люди могли не знати про нову вимогу.

Нагадаємо, у Латвії з 7 жовтня ввели масочний режим для пасажирів у громадському транспорті.

Крім того, в Італії збільшили максимальний штраф за порушення маскового режиму в громадських місцях до 1000 євро.

Також РБК-Україна писало, що в Ізраїлі хочуть збільшити штрафи за порушення карантину.