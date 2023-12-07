Родной клуб Пеле и Неймара впервые в истории вылетел из элиты Бразилии

"Сантос" после поражения от "Форталезы" в финальном туре чемпионата Бразилии покинул Серию А по итогам сезона-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Бразилия, Серия А, 38-й тур

"Сантос" – "Форталеза" – 1:2

Голы: Мессиас, 58 – Мариньо, 39, Лусеро, 90+6

"Рыбы" потерпели драматическое поражение на домашней арене. "Сантос" устраивала ничья со "львами", но титулованные хозяева пропустили от середняка в добавленное арбитром время.

Под занавес первого тайма счет открыла "Форталеза". Это Мариньо выбежал один на один с голкипером в контратаке гостей и хладнокровно переиграл Жоау Паулу. "Сантос" отыгрался в начале второй половины – Мессиас головой эффектно замкнул навес Лукаса Лимы с углового.

Развязка же наступила на шестой добавленной арбитром минуте. Лусеро поймал момент, когда вратарь "рыб" не успел вернуться на линию ворот и дальним ударом отправил "Сантос" в Серию B. Трагический вылет из элиты стал для титулованной команды первым за более чем столетнюю историю.

Что известно о "Сантос"

Основан в 1912 году футбольный клуб из штата Сан-Паулу. Прозвище – "рыбы", "Сантастико".

Восьмикратный чемпион Бразилии, многократный победитель чемпионата штата Сан-Паулу (22 титула), обладатель Копа Либертадорес (1962, 1963, 2011). Победитель Кубка КОНМЕБОЛ-1998, обладатель Рекопы Южной Америки (2012), триумфатор Межконтинентального кубка (1962, 1963).

В составе "Сантоса" практически всю игровую карьеру провел Король футбола Пеле (1956-1974 гг.). В структуре "рыб" также росли Робиньо, Неймар и многие другие бразильские звезды.