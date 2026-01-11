"Редкоземельная" угроза: США будут призывать другие страны уменьшить зависимость от Китая

США планируют призвать страны "Большой семерки" и другие государства активизировать усилия по уменьшению зависимости от Китая в сфере критически важных минералов. Идею будет продвигать министр финансов США Скотт Бессент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

12 января Бессент проведет встречу с двенадцатью высокопоставленными чиновниками из других стран, сообщил один из источников издания. Гости Бессента - министры финансов и высокопоставленные чиновники из развитых экономик G7, Европейского Союза, Австралии, Индии, Южной Кореи и Мексики.

Все вместе перечисленные государства и блоки обеспечивают 60% мирового спроса на критически важные минералы. Именно с их представителями Бессент будет говорить об уменьшении зависимости от Китая.

"Это очень большое начинание. Здесь много разных точек зрения, задействовано много разных стран, и нам действительно просто нужно двигаться быстрее", - отметил источник.

Сам Бессент в комментарии изданию сказал, что настаивал на подобной встрече еще с июня, когда в Канаде прошел саммит лидеров G7. Тогда министр выступил с презентацией по вопросу редкоземельных минералов перед руководством США, Великобритании, Японии, Канады, Германии, Франции, Италии и Европейского Союза.

Однако единственной страной, которая действительно приняла меры по обеспечению цепей поставок и уменьшению зависимости от Пекина, оказалась Япония. Другие государства не продемонстрировали "срочности", на которую рассчитывал министр.

Доминирование Китая

Китай сейчас доминирует в сфере поставок критически важных минералов. Китай удерживает от 47% до 87% поставок меди, лития, кобальта, графита и редкоземельных элементов. Эти минералы - важная составляющая, которая используется в оборонных технологиях, полупроводниках, компонентах возобновляемой энергии, батареях и процессах переработки.

Из-за постоянных угроз Китая ввести строгий экспортный контроль над поставками критических материалов, цивилизованные страны находятся под постоянной угрозой прерывания производства. Однако даже в таких условиях, отметил источник, можно ожидать максимум заявления, однако никаких конкретных совместных действий не будет.

"Соединенные Штаты готовы собрать всех вместе, продемонстрировать лидерство и поделиться своими планами на будущее... Мы готовы действовать вместе с теми, кто чувствует подобный уровень срочности... а другие могут присоединиться, когда осознают, насколько это серьезно", - добавил чиновник.