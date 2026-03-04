Редкий гость в Одесской области: в нацпарке обнаружили следы животного из Красной книги

Этот вид занесен в Красную книгу Украины и ведет чрезвычайно скрытный образ жизни.

Как удалось выследить хищника

По словам ученого Николая Роженко, увидеть европейскую норку собственными глазами - большая удача, ведь она очень осторожна. Однако при обследовании территории специалисты наткнулись на четкие следы, которые оставил зверь.

"Из-за осторожного и скрытого образа жизни диких животных их присутствие чаще всего можно установить именно по следам на снегу или влажной почве. И на этот раз отпечатки лап подтвердили: на этой территории живет норка европейская", - подчеркивает исследователь.

Следы европейской норки зафиксировали на снегу (фото: Нижнеднестровский национальный природный парк)

Почему это важно для экологии

Европейская норка - это небольшой хищник из семейства куньих, который является одним из самых уязвимых видов фауны Европы. Животное прекрасно плавает и ныряет, а его любимые места обитания - захламленные берега чистых рек и плавни.

Это исчезающий вид, и его популяция в Украине существенно сократилась из-за изменения климата и конкуренции с американской норкой. Обнаружение ее следов в Одесской области является критически важным сигналом для ученых.

Это подтверждает, что заповедные территории Нижнеднестровского парка создают безопасные условия для сохранения ценных видов животных, несмотря на все внешние вызовы.

Главное внешнее отличие европейской норки - характерное белое пятно на обеих губах (верхней и нижней), тогда как у американской родственницы белым является только подбородок.