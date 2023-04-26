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Годовщина трагедии на ЧАЭС. Гросси поговорил с Зеленским о ситуации с Запорожской АЭС

Фото: гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским в 37-ю годовщину аварии на ЧАЭС и заверил, что МАГАТЭ и дальше пытается договориться о безопасной зоне на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Имел честь пообщаться с президентом (Украины Владимиром, - ред.) Зеленским в 37-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС и рассказать ему о программе медицинской помощи МАГАТЭ для персонала на всех украинских атомных электростанциях. Мы продолжаем наши усилия по защите Запорожской АЭС", - написал Гросси.

Как сообщалось, 29 марта Гросси второй раз приехал на территорию Запорожской АЭС. Он заявил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты станции.

Напомним, ежегодно 26 апреля в Украине и мире вспоминают трагедию на Чернобыльской АЭС и подвиг ликвидаторов аварии. С тех прошло уже 37 лет, но ядерная опасность не исчезла. ЧАЭС вновь оказалась под угрозой катастрофы – на этот раз из-за российских захватчиков. Подробнее об аварии, и как атомная станция пережила оккупацию в начале полномасштабного вторжения РФ - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийЗапорожская АЭСЧАЭС