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Річниця трагедії на ЧАЕС. Гроссі поговорив із Зеленським про ситуацію із Запорізькою АЕС

Фото: гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським у 37-у річницю аварії на ЧАЕС і запевнив, що МАГАТЕ і далі намагається домовитися про безпечну зону на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Мав честь поспілкуватися з президентом (України Володимиром, - ред.) Зеленським у 37-мі роковини аварії на Чорнобильській АЕС і розповісти йому про програму медичної допомоги МАГАТЕ для персоналу на всіх українських атомних електростанціях. Ми продовжуємо наші зусилля щодо захисту Запорізької АЕС", - написав Гроссі.

Як повідомлялось, 29 березня Гроссі вдруге приїхав на територію Запорізької АЕС. Він заявив, що МАГАТЕ розробляє нову концепцію захисту станції.

Нагадаємо, щороку 26 квітня в Україні та світі згадують трагедію на Чорнобильській АЕС і подвиг ліквідаторів аварії. З того часу минуло вже 37 років, але ядерна небезпека не зникла. ЧАЕС знову опинилася під загрозою катастрофи – цього разу через російських загарбників. Детальніше про аварію, та як атомна станція пережила окупацію на початку повномасштабного вторгнення РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийЗапорізька АЕСЧАЕС