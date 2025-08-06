RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине

Годовщина Курской операции. РФ разгоняет фейки о "вторжении" Украины

Фото: РФ активизировала дезинформацию о вторжении Украины (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

К годовщине начала Курской операции российская пропаганда развернула новую волну дезинформации, пытаясь представить Украину "агрессором".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.

Центр противодействия дезинформации зафиксировал активизацию российской информационной кампании, направленной на дискредитацию Сил обороны Украины.

Кремлевские медиа, пропагандисты и отдельные чиновники распространяют ряд дезинформационных нарративов, которые имеют целью переложить ответственность за войну на Украину.

В сообщении Центра говорится, что действия ВСУ российская сторона пытается подать как "вероломное вторжение оккупантов на российскую территорию".

Кроме этого, традиционно распространяются фейки о якобы "массовых расстрелах мирных жителей" украинскими военными, "употреблении наркотиков" и "участии иностранных наемников".

Никакого подтверждения этим заявлениям пропагандисты не предоставляют.

В ЦПИ напомнили, что еще в начале августа предупреждали о вероятной активизации таких информационных атак.

По их словам, Кремль использует подобные кампании для легитимации своих действий, оправдания продолжения агрессии и искажения реальности.

Фейки РФ

Напомним, 3 августа в ЦПД опровергли российские фейки о том, что Украина якобы не забирает с нейтральных территорий своих граждан, в частности военнопленных и бывших заключенных.

Пропагандисты РФ распространяют фейк, что Украина якобы не забирает с нейтральных территорий своих граждан, в частности военнопленных и бывших заключенных. Однако эта информация - фейк.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияФейкиКурская область