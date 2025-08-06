Годовщина Курской операции. РФ разгоняет фейки о "вторжении" Украины

Фейки РФ

Напомним, 3 августа в ЦПД опровергли российские фейки о том, что Украина якобы не забирает с нейтральных территорий своих граждан, в частности военнопленных и бывших заключенных.

Пропагандисты РФ распространяют фейк, что Украина якобы не забирает с нейтральных территорий своих граждан, в частности военнопленных и бывших заключенных. Однако эта информация - фейк.