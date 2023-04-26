Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Спустя 37 лет станция снова в опасности из-за войны

Ежегодно 26 апреля в Украине и мире вспоминают трагедию на Чернобыльской АЭС и подвиг ликвидаторов аварии. С тех прошло уже 37 лет, но ядерная опасность не исчезла. ЧАЭС вновь оказалась под угрозой катастрофы – на этот раз из-за российских захватчиков.

Подробнее об аварии, и как атомная станция пережила оккупацию в начале полномасштабного вторжения РФ – в материале РБК-Украина .

Катастрофа, которую скрывали

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла в ночь на 26 апреля 1986 года во время плановых испытаний на 4-м энергоблоке. За резким скачком мощности последовал взрыв, в результате был разрушен атомный реактор и начался сильный пожар.

В воздух поднялось облако радиоактивных веществ, которое накрыло значительные территории Украины, Беларуси, а также часть России и стран Европы. По Международной шкале ядерных событий (INES) аварии на ЧАЭС присвоили самый высокий – 7-й уровень опасности.

ЧАЭС после аварии (фото: Getty Images)

Однако о серьезности последствий катастрофы стало известно не сразу. Советские руководители в первые дни пытались скрыть аварию не только от других стран, но и от граждан Союза.

Эвакуацию жителей города Припять, ближе всего к эпицентру взрыва, объявили только через сутки. Затем еще три дня из опасной зоны вывозили жителей поселков в 10 км от места аварии. В Киеве, на который двигалось облако радиоактивной пыли, прошли массовые первомайские демонстрации.

Подробности случившегося рассказал глава СССР Михаил Горбачов в своем обращении к гражданам только 14 мая.

Ликвидация и жертвы аварии на ЧАЭС

Работы по ликвидации аварии начались с тушения очагов возгорания. В первые дни пожар тушили с вертолетов, сбрасывая на разрушенный реактор специальный состав, чтобы предотвратить нагревание и снизить радиоактивные выбросы.

Позже появилась угроза радиоактивного заражения почвы и грунтовых вод. Чтобы избежать этого под реактором прорыли туннель и построили стену на 30 метров.

Ликвидация продолжались до 1987 года. За это время над разрушенным 4-м энергоблоком был построен защитный "саркофаг".

Станция была полностью остановлена в 2000 году, а в 2019 в эксплуатацию ввели новый защитный конфайнмент над "саркофагом" – арку "Укрытие-2".

Новая арка над разрушенным реактором (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Всего в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС приняло участие около 240 тыс. человек. Многие из ликвидаторов принесли в жертву здоровье и свои жизни в борьбе с "невидимым врагом" – радиацией.

До сих пор точное число погибших от катастрофы неизвестно. Первыми погибли два работника, которые находились на станции в момент взрыва, и пожарные, которые тушили возгорание без средств радиационной защиты.

От лучевой болезни скончался 31 человек в течение 3-х месяцев после трагедии. В последующие годы от последствий радиоактивного воздействия погибло от 60 до 80 человек, а 134 человека перенесли лучевую болезнь.

Согласно данным Greenpeace и международной организации "Врачи против ядерной войны", в результате аварии и от ее последствий могло пострадать до 600 тысяч человек. Медицинские исследования свидетельствуют о росте числа онкозаболеваний в Европе после трагедии, среди которых рак щитовидной железы, лейкемия.

Погибшие ликвидаторы аварии в 1986 году (фото: Getty Images)

Последствия для окружающей среды

После аварии радиацией было заражено 200 тыс. кв. км, 70% из них - территории Украины, Беларуси и России. Около 5 млн га земель стали непригодными для сельского хозяйства, а на 30 км вокруг АЭС была создана Зона отчуждения.

В окружающую среду попали изотопы урана, плутония (может сохраняться в почве сотни лет), йода-131, цезия-134, цезия-137, стронция-90.

С течением времени концентрация радиации на зараженных территориях снизилась. Однако в некоторых регионах количество цезия в молоке еще может превышать допустимые значения. Также из-за цезия могут быть опасны грибы, лесные ягоды, дичь и озерная рыба.

Непосредственно в Зоне отчуждения за последние годы природа активно восстанавливалась и появились редкие виды животных. В 2017 году был создан Чернобыльский радиационный-экологический биосферный заповедник.

ЧАЭС в оккупации

Новая угроза на Чернобыльской АЭС возникла с первого дня полномасштабного вторжения РФ.

Вечером 24 февраля 2022 стало известно о захвате станции российскими войсками, которые зашли в Украину с территории Беларуси. Они использовали ЧАЭС как свою базу, размещали там технику. Работники АЭС и военные Нацгвардии оказались в заложниках у оккупантов.

Как рассказал глава Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения Евгений Крамаренко, россияне планировали захватить атомную электростанцию на долгий период. В самом начале оккупации на ЧАЭС прибыли сотрудники "Росатома", которые должны были стать "новым руководством".

Из-за обстрелов 9 марта станция была полностью обесточена. Электропитание, необходимое для безопасного хранения опасного отработанного ядерного топлива, подавалось через дизель-генераторы.

"Укрэнерго" возобновило внешнее энергоснабжение, но впоследствии обстрелы повторялись еще несколько раз. 11 марта появилась информация о подготовке россиянами теракта на станции.

Через три недели оккупации персонал АЭС удалось частично эвакуировать. Вместо них для поддержания работы станции прибыло 46 добровольцев из числа сотрудников.

31 марта российские оккупанты покинули Чернобыль под давлением ВСУ. При этом не обошлось без мародерства.

Сумма ущерба составила 135 млн долларов. Военные РФ похитили или уничтожили около 698 компьютеров, 344 автомобилей, 1500 дозиметров радиации и практически все средства пожаротушения, которые находились в распоряжении ЧАЭС.

Оккупанты рыли окопы в одном из самых загрязненных мест Чернобыльской зоны (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Во время оккупации Чернобыля и Зоны отчуждения российские захватчики могли получить серьезные дозы облучения, поскольку рыли окопы в Рыжем лесу - одном из наиболее загрязненных мест зоны, а также передвигались на тяжелой технике, поднимая в воздух радиоактивную пыль.

В подтверждение этому появилась информация о том, что в медицинский центр в Гомеле привезли облученных на Чернобыльской АЭС солдат.

Что сейчас происходит на станции

2 апреля 2022 над ЧАЭС вновь был поднят украинский флаг. Нацгвардия взяла станцию под охрану. Также была восстановлена прямая связь с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которая прервалась 10 марта.

В ходе визита в Чернобыль в апреле 2022 представители МАГАТЭ сообщили об отсутствии опасности для персонала станции, несмотря на "небольшое повышение" уровня радиации.

В январе 2023 гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о запуске постоянной миссии на ЧАЭС для обеспечения ядерной безопасности.

@IAEAorg continues to expand its presence in #Ukraine. Today, I launched the IAEA Support and Assistance Mission in Chornobyl (#ISAMICH). Our experts will stay at all NPPs to provide vital nuclear safety & security assistance in these extremely difficult and challenging times. pic.twitter.com/G8WOLSPVau — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 18, 2023

В феврале этого года эксперты Агентства по атомной энергетике провели очередную инспекцию ЧАЭС, в ходе которой не выявили нарушений.

Как сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов, в зоне ЧАЭС уже установлены средства видеонаблюдения, которые позволяют круглосуточно наблюдать за любыми передвижениями на значительной дистанции. Также используются специальные звуковые датчики и камеры, способные выявлять объекты типа беспилотника или ракеты и оповещать о них силы ПВО.

Однако в условиях войны и постоянной угрозы российских ракетных атак РФ Чернобыльская станция все еще остается в опасности.