Действия России по захвату АЭС в Украине предложили признать актами ядерного терроризма

Действия России по захвату АЭС в Украине необходимо признать актами ядерного терроризма на уровне ООН. На основании этого полностью россияне должны быть отстранены от занимаемых должностей в секретариате МАГАТЭ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Ядерные" санкции. Когда и чем Запад может надавить на атомную энергетику России ".

Аналитик энергетических рынков Максим Билявский считает, что санкции против России надо расширить. По его мнению, необходимо провести диверсификацию поставок российского ядерного топлива до конца 2025 года. Прежде всего это касается Венгрии, Чехии, Болгарии, Финляндии и Словакии, где на АЭС еще используют российское топливо. Также, считает Билявский, возможно полное эмбарго на поставку урана от РФ на рынок США.

"В конечном итоге, никаких ценовых потрясений не произойдет, ведь цена собственного производства в США, Канаде и Австралии до 20% ниже спотовых цен и стоимости российского импорта. Также данное решение не приведет к острому дефициту, ведь достаточно ресурса имеют производители из цивилизованных стран", - отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

Из всего перечня предложенных группой Ермака-Макфола ограничений наиболее вероятными для принятия могут быть персональные санкции, запрет на подписание новых соглашений с "Росатомом" и его дочками, а также отстранение представителей РФ и Беларуси от участия от рассмотрения в МАГАТЭ вопросов, касающихся Украины, считает директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Я не вижу никаких факторов, которые могли бы сейчас затормозить принятие таких ограничений", - убежден Рябцев. А вот ограничения на выполнение действующих контрактов будет ввести сложнее, считает он.

"Ограничения по закупке топлива быстро ввести не получится. Неоткуда будет брать топливо для реакторов в Европе, которые работают на российском топливе", - отметил Рябцев. Он привел в пример Украину, которая уже более 10 лет переходит с российских ТВЭЛов на американское топливо от Westinghouse. "С 2011 года мы пытаемся провести такой переход, но до сих пор используем запасы российского топлива", - отметил Рябцев.