Речная флотилия получила катер "Буча". На церемонии присутствовал Залужный

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"Этот катер из серии катеров, которые строятся для Военно-Морских Сил с 2016 года. Катер "Буча" был заложен еще до широкомасштабной агрессии РФ, но его строительство и государственные испытания завершились уже во время активных боевых действий в Киевской области", - сказал командующий Военно-Морских сил ВС Украины Алексей Неижпапа.

Приказом министра обороны Украины он принят в состав Военно-Морских сил. На катере поднят флаг ВМС ВСУ, с этого момента он полноценный член флотской семьи. Он будет защищать Украину на Киевском море с речного направления.

С начала полномасштабной агрессии РФ никаких сил и средств ВМС на реке Днепр не было. Но по инициативе командования Сухопутных войск и поддержке главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного был создан сначала один дивизион, потом другой, но в другом месте - на юге реки Днепр.

Особенности катера

На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. Одна из особенностей этого катера - его низкая визуальная оптико-электронная, радиолокационная и тепловая заметность.

"Он малозаметен для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес", - сообщили в Генштабе.

Фейки о "ранении" Залужного

Напомним, в последнее время российская пропаганда активно распространяет вбросы об исчезновении или ранении главнокомандующего ВСУ.

Так, пропутинские СМИ писали, что украинский генерал якобы получил серьезные ранения в результате ракетного удара войск РФ по командному пункту в Херсонской области.

Вчера полковник ВСУ Анатолий Штефан опубликовал видео на котором Залужный показал, что он здоров и не получал никаких ранений.