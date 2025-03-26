Реки мелеют, угрозы растут. Чем опасно весеннее маловодие в Украине

В Украине сейчас уровень воды в реках ниже нормы. Это грозит нехваткой воды в водохранилищах, особенно на малых реках.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Facebook.
"Уровни воды на Днепре, Десне, Северском Донце и их притоках остаются ниже средних многолетних значений. На остальных реках половодье слабо выражено, а водность будет зависеть от количества осадков", - заявила во время брифинга Виктория Корниенко, заместитель начальника отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра.
Также отмечается, что возможно раннее маловодье. Это грозит нехваткой воды в водохранилищах, особенно на малых реках.
"Особое внимание стоит уделить Карпатскому региону, где резкие изменения погоды могут вызвать дождевые паводки", - подчеркнула Корниенко.
Она добавила, что при росте уровня воды до опасных отметок Укргидрометцентр будет информировать население.
На сайте Укргидрометцентра отмечается, что за прошедшие сутки, 25 марта, в результате дождей, местами значительных, на реках суббассейна Тисы сформировался очередной быстротечный паводок в пределах 0,2-0,5 м. На реках Старая и Боржава суточный подъем уровней воды составил 1,3-2,4 м соответственно, в пределах русел рек и без негативных последствий.
Зато на реках Тиса и Латорица, что у Чопа наблюдают длительное снижение уровней предыдущего паводка на 10-36 см в сутки.
На остальных реках Карпат преимущественно уровень воды рос на 1-20 см, на участке Прута Татаров-Яремче вода повысилась на 33-42 см, но не привела к негативным последствиям.
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