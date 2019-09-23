Рібері встановив рекорд чемпіонату Італії

Півзахисник "Фіорентини" Франк Рібері встановив новий рекорд чемпіонату Італії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter статистичного агрегатора Opta.

36-річний француз забив свій перший гол в матчі четвертого туру Серії А з "Аталантою" (2:2). Футболіст побіг на чужу половину поля в контратаку і в падінні замкнув фланговий навіс у виконанні Федеріко К'єзи.

Рібері став найстаршим іноземцем, який забив дебютний гол в італійській першості. Француз відзначився у віці 36 років і 168 днів.

Флорентійці після чотирьох турів набрали лише два очки і замикають турнірну таблицю. У наступному турі Серії А "Фіорентина" вдома зіграє проти "Сампдорії".

"Аталанта" з 7 очками займає п'яте місце.

Рібері перейшов в італійський клуб в серпні 2019 року як вільний агент, підписавши дворічний контракт. У поточному сезоні вінгер взяв участь у всіх 4 матчах своєї нової команди.

З 2007 року француз виступав за "Баварію", ставши з нею дев'ятикратним чемпіоном Німеччини і переможцем Ліги чемпіонів сезону 2012/13.