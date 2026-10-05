Rheinmetall вывел на орбиту первый спутник: он должен замечать воздушные угрозы заранее
Немецкий концерн Rheinmetall вместе с итальянской космической компанией Argotec 1 октября 2026 запустил на орбиту первый спутник совместной программы. Он собирает разведывательные данные для раннего предупреждения о воздушных угрозах и потребностей противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Rheinmetall.
Что известно о запуске и планах
Спутник вывели на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX по космической базе Ванденберг в Калифорнии (США) 1 октября. В Rheinmetall назвали запуск вехой в рамках нового стратегического партнерства по Argotec.
Через дочернюю компанию Rheinmetall Italia SpA концерн из Дюссельдорфа начинает развивать свою спутниковую способность для национальной безопасности и военной осведомленности об обстановке.
Программа нацелена на сбор разведданных, а не на обыденное картографирование наземных объектов. Сенсоры спутника должны выявлять наземные признаки возникающих воздушных угроз. Это дает раннее предупреждение и данные для противовоздушной обороны.
Полученные данные и изображения будут обрабатываться искусственным интеллектом. Их интегрируют в национальные системы обороны и противовоздушной обороны и сделают непосредственно доступными заказчикам.
Система совмещает несколько уровней: космическое наблюдение, наземные узлы и тактические сети. Будет руководить ими пост командования и управления (Command and Control Post). В Rheinmetall утверждают, что это отвечает потребностям обороны и безопасности нового поколения и позволяет выполнять миссии по получению информационного преимущества.
Партнер запуска, Argotec, - международная космическая компания со штаб-квартирой в Турине - имеет большой опыт в программах NASA и других ведущих международных космических программах. Обе компании используют успех текущей миссии, чтобы проверить свои технические возможности в реальных условиях, а дальше поэтапно развивать их совместно.
Генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил, что успешный запуск первого спутника стал вехой в укреплении национальной безопасности и космических возможностей.
По его словам, интеграция космических данных в существующие оборонные архитектуры – критически важный шаг в ответ на изменившуюся среду безопасности. Паппергер добавил, что сотрудничество подтверждает доверие к технологической интеграционной экспертизе компании и вносит весомый вклад в технологический суверенитет и устойчивую сетевую осведомленность об обстановке.
Основатель и генеральный директор Argotec Давид Авино назвал запуск ключевым этапом в создании космической инфраструктуры следующего поколения, рассчитанной на операционные и оборонные нужды. По его словам, вместе с Rheinmetall компания превращает космические технологии в ценный операционный актив: масштабируемый, связанный в сеть и готовый поддерживать сложные оборонительные сценарии.
Авино также подчеркнул, что это шаг к большей технологической автономии, поскольку данные превращают в информацию почти в реальном времени для тех, кто принимает решение.
Компании планируют создать на орбите большую группировку спутников. Следующий запуск запланирован на 2028 год.
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Ранее сообщалось, что выход украинских оборонных компаний на европейский рынок очень тормозит сложность получения разрешения от государства.
Об этом заявил глава представительства дивизиона Digital Systems немецкого концерна Rheinmetall Александр Кулаковский. По его словам, многие из таких компаний готовы развивать и инвестировать в производственные возможности за пределами Украины.