Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hartpunkt .

"Первые прототипы военного уровня должны появиться относительно скоро, возможно, через 15-18 месяцев", - заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

По его словам, Rheinmetall сейчас активно инвестирует в это направление. В частности, компания работает над созданием верхней части туловища такого робота.

Он также отметил, что для обеспечения функциональности таких систем необходим высокий уровень развития искусственного интеллекта, чтобы наделить роботов достаточными когнитивными способностями для общения и взаимодействия с людьми.

Паппергер не уточнил, какие именно военные задачи могла бы выполнять такой прототип работа от Rheinmetall. Его предположение о том, что первые прототипы, вероятно, будут представлены не раньше 2028 года, свидетельствует о том, что эти работы вряд ли будут готовы к реальному боевому применению к 2030-м годам.

В настоящее время разработкой человекоподобных роботов занимаются разные технологические компании, особенно значительный прогресс был достигнут за последние два года.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, в Украине в рамках оборонного кластера Brave1 объявили грантовый конкурс на разработку роботов-гуманоидов для сил обороны. Боевые работы должны свести к минимуму риски для украинских военных во время выполнения боевых задач и ротации на передовой.