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Военные США выбрали лучших боевых роботов-гуманоидов (фото)

12:47 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Константин Широкун
Военные США выбрали лучших боевых роботов-гуманоидов (фото) Фото: военные США выбрали лучших боевых роботов-гуманоидов (pit.army.mil)
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Армия США объявила пять компаний победителями конкурса xTechHumanoid, выбрав лучших боевых роботов-гуманоидов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Американские военные инициировали конкурс xTechHumanoid, чтобы выявить перспективные коммерческие подходы и сформировать техническую базу для нового направления технологий. Конкурс предоставил заинтересованным сторонам возможность непосредственно оценить уровень зрелости разрабатываемых технологий на коммерческом рынке гуманоидной робототехники.

Военные США выбрали лучших боевых роботов-гуманоидов (фото)

На конкурс были поданы 103 заявки, охватывающие как базовые модели гуманоидных роботов, так и передовые технологии для их подсистем. В финал вышли десять компаний, девять из которых в конце концов продемонстрировали свои технологии на базе Корпуса морской пехоты в Квантико.

Военные США выбрали лучших боевых роботов-гуманоидов (фото)

По результатам демонстрационных испытаний армия выбрала пятерых победителей конкурса xTechHumanoid:

  • ACEs Group, LLC создала интегрированную систему питания, разработанную для удовлетворения энергетических потребностей человекоподобных роботизированных систем. Она использует масштабируемые технологии накопления энергии.
  • Florida Institute for Human and Machine Cognition представил человекоподобную работу, оснащенную устойчивыми к ударам приводами, баллистической защитой и системой гибридной автономности, сочетающую искусственный интеллект с контролем со стороны человека для выполнения сложных и опасных задач.
  • Hydroplane Ltd продемонстрировал легкие и компактные мобильные системы генерации энергии, предназначенные для обеспечения длительного питания в условиях усложненной логистики и враждебного воздействия.
  • RAS Labs показали высокочувствительные тактильные датчики для кончиков пальцев, позволяющие роботизированным системам распознавать силу давления, форму объекта, скольжение и другие физические взаимодействия.
  • В Velocity Explorations создано программное обеспечение, базирующееся на технологии управления и контроля компании; оно превращает проверенную информацию и намерения командования в конкретные действия для человекообразных роботизированных систем.

Для компаний-участников конкурс xTechHumanoid создал прямую связь между разработкой коммерческих технологий и реальными оперативными потребностями, предоставив возможность проверить свои решения в действии, лучше понять требования миссий и определить сферы, где их технологические возможности могут принести пользу военным.

Военные США выбрали лучших боевых роботов-гуманоидов (фото)

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, в Украине в рамках оборонного кластера Brave1 объявили грантовый конкурс на разработку роботов-гуманоидов для сил обороны. Боевые работы должны свести к минимуму риски для украинских военных во время выполнения боевых задач и ротации на передовой.

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