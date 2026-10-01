Военные США выбрали лучших боевых роботов-гуманоидов (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Американские военные инициировали конкурс xTechHumanoid, чтобы выявить перспективные коммерческие подходы и сформировать техническую базу для нового направления технологий. Конкурс предоставил заинтересованным сторонам возможность непосредственно оценить уровень зрелости разрабатываемых технологий на коммерческом рынке гуманоидной робототехники.

На конкурс были поданы 103 заявки, охватывающие как базовые модели гуманоидных роботов, так и передовые технологии для их подсистем. В финал вышли десять компаний, девять из которых в конце концов продемонстрировали свои технологии на базе Корпуса морской пехоты в Квантико.

По результатам демонстрационных испытаний армия выбрала пятерых победителей конкурса xTechHumanoid:

ACEs Group, LLC создала интегрированную систему питания, разработанную для удовлетворения энергетических потребностей человекоподобных роботизированных систем. Она использует масштабируемые технологии накопления энергии.

Florida Institute for Human and Machine Cognition представил человекоподобную работу, оснащенную устойчивыми к ударам приводами, баллистической защитой и системой гибридной автономности, сочетающую искусственный интеллект с контролем со стороны человека для выполнения сложных и опасных задач.

Hydroplane Ltd продемонстрировал легкие и компактные мобильные системы генерации энергии, предназначенные для обеспечения длительного питания в условиях усложненной логистики и враждебного воздействия.

RAS Labs показали высокочувствительные тактильные датчики для кончиков пальцев, позволяющие роботизированным системам распознавать силу давления, форму объекта, скольжение и другие физические взаимодействия.

В Velocity Explorations создано программное обеспечение, базирующееся на технологии управления и контроля компании; оно превращает проверенную информацию и намерения командования в конкретные действия для человекообразных роботизированных систем.

Для компаний-участников конкурс xTechHumanoid создал прямую связь между разработкой коммерческих технологий и реальными оперативными потребностями, предоставив возможность проверить свои решения в действии, лучше понять требования миссий и определить сферы, где их технологические возможности могут принести пользу военным.