В Rheinmetall рассказали, чем будет заниматься совместное предприятие с Украиной

Компания подтвердила, что получила сегодня, 28 сентября, разрешение на создание совместного предприятия с концерном "Украинская оборонная промышленность" от Федерального антимонопольного ведомства Германии. Также ожидается подобное разрешение и от других немецких ведомств.

"Совместное предприятие будет базироваться в Киеве и заниматься сервисом и техническим обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военных транспортных средств", - рассказывают в Rheinmetall.

На первом этапе сотрудничество между украинским и немецким концерном планируют сосредоточить на техническом обслуживании и ремонте техники, которую Украине передали союзники.

После этого в Rheinmetall рассчитывают совместно производить отдельные виды оборонной продукции в Украине.

"В перспективе сотрудничество между Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность" может также предусматривать совместную разработку военных систем командами украинских и немецких специалистов, в частности для дальнейшего экспорта в Украину", - добавили в концерне.

Что предшествовало

Напомним, сегодня стало известно, что Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило Rheinmetall создать совместное предприятие с Украиной.

Об этом заявил глава ведомства Андреас Мундт. По его словам, в Германии этот проект не приводит к какому-либо конкурентному дублированию или любым признакам беспокойства по поводу конкуренции.