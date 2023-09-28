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В Rheinmetall рассказали, чем будет заниматься совместное предприятие с Украиной

Фото: в Rheinmetall рассказали, чем будет заниматься совместное предприятие с Украиной (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует открыть свое совместное с Украиной предприятие в Киеве. Оно, в частности, займется производством военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall.

Компания подтвердила, что получила сегодня, 28 сентября, разрешение на создание совместного предприятия с концерном "Украинская оборонная промышленность" от Федерального антимонопольного ведомства Германии. Также ожидается подобное разрешение и от других немецких ведомств. 

"Совместное предприятие будет базироваться в Киеве и заниматься сервисом и техническим обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военных транспортных средств", - рассказывают в Rheinmetall. 

На первом этапе сотрудничество между украинским и немецким концерном планируют сосредоточить на техническом обслуживании и ремонте техники, которую Украине передали союзники. 

После этого в Rheinmetall рассчитывают совместно производить отдельные виды оборонной продукции в Украине. 

"В перспективе сотрудничество между Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность" может также предусматривать совместную разработку военных систем командами украинских и немецких специалистов, в частности для дальнейшего экспорта в Украину", - добавили в концерне. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня стало известно, что Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило Rheinmetall создать совместное предприятие с Украиной

Об этом заявил глава ведомства Андреас Мундт. По его словам, в Германии этот проект не приводит к какому-либо конкурентному дублированию или любым признакам беспокойства по поводу конкуренции.

 

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