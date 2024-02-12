Rheinmetall планирует произвести около 700 тысяч артиллерийских снарядов в 2025 году

Оборонный концерн Rheinmetall продолжает наращивать производство артиллерийских боеприпасов и в 2025 году хочет выйти на показатель в 700 тысяч штук в год.

Об этом заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt .

Оружейная компания Rheinmetall масштабно расширяет свои производственные мощности по изготовлению артиллерийских снарядов.

"Мы находимся в процессе удвоения или даже утроения наших мощностей по производству пороха в отдельных местах, например, тех, которые необходимы для метательных зарядов для артиллерийских снарядов", - сообщил Паппергер.

К следующему году Rheinmetall сможет производить достаточно продукции для поставок в Европу. По словам Паппергера, к 2025 году концерн хочет производить до 700 тысяч артиллерийских снарядов в год.

Помимо заводов в Испании и Венгрии, ядром расширения станет завод Rheinmetall в Унтерлюссе в Нижней Саксонии.

Поддержка Украины

Паппергер планировал запустить расширение производства в понедельник вместе с канцлером Олафом Шольцем. Канцлер ранее лоббировал новую помощь Украине в США.

Поддержка Украины там находится под угрозой ослабления из-за внутриполитических конфликтов между демократами и республиканцами.

С точки зрения Паппергера, это может стать серьезной проблемой для безопасности Европы.

"Нам и Украине нужны американцы, у которых есть большие резервы", - сказал глава Rheinmetall.

Увеличение производства боеприпасов

Недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что Европа нарастила втрое производство снарядов для Украины. Но добиться цели в один миллион так и не удалось.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявлял, что Польша рассматривает возможность производства большего количества боеприпасов для помощи Украине.

Норвегия же анонсировала выделение более 90 миллионов долларов на увеличение производства боеприпасов и развитие потенциала оборонной промышленности страны.