Rheinmetall хочет перевести два гражданских завода на производство оружия
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует перепрофилировать два своих завода, на которых производят автомобильные детали. Предприятия могут стать военными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Отмечается, что вместо производства деталей для автомобилей и других гражданских компонентов Rheinmetall планирует в будущем производить боеприпасы на заводах в Берлине и Нойсе.
Однако окончательное решение еще не принято.
Сейчас заводы принадлежат подразделению Power Systems, которое занимается продукцией для автопрома и энергетики. Заводы ощущают на себе негативные последствия кризиса в автомобильной промышленности. Ведь продажи за три квартала 2024 года несколько сократились. В то же время продажи военной продукции за этот же период выросли на 64,3%.
В компании подтвердили журналистам, что действительно рассматривают перепрофилирование предприятий, однако решение еще не принято.
"Что касается военной продукции, Rheinmetall сейчас использует все доступные варианты, чтобы увеличить производство, в том числе боеприпасов... Однако финальные решения по поводу этой затеи еще не принимались", - отметили в ответе.
Rheinmetall
Осенью прошлого года генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Rheinmetall достраивает второй завод в Украине. Хотя, как уточнил сегодня в интервью Паппергер, заработает он только в 2026 году, поскольку были задержки.
Также мы писали, что в январе стало известно о том, что Rheinmetall поставит Украине дополнительные 180 тысяч 35-мм боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard.
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