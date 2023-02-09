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Rheinmetall готов построить в Украине завод по производству новейших танков

Фото: глава компании Rheinmetall Армин Паппергер (rheinmetall.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов построить в Украине завод по производству новейших танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера в интервью Handelsblatt.

"Не нужно ошибаться, Украина и в дальнейшем будет нуждаться в защите. В связи с этим мы готовы построить завод по производству Panther также в Украине", - сказал Паппергер.

По его словам, условием для этого является, конечно, окончание войны и наличие экспортного разрешения

Panther был представлен летом в прошлом году и, как ожидается, станет основным танком Бундесвера. Танк Panther в ФРГ должен прийти на смену Leopard 2.

Напомним, что Украина ведет переговоры с немецким концерном Rheinmetall о поставках танков KF51 Panther. Это самый современный германский танк.

Недавно Германия выдала разрешение на экспорт в Украину танков Leopard 1A5.

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