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В РФ отчитываются об "отражении" атаки дронов в 4 областях и над Крымом

Фото: территорию РФ и побережье Крыма атаковали ударные дроны (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Минувшей ночью несколько областей Российской Федерации и оккупированный Крым атаковали ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Миноброны России.

Отмечается, что над территорией РФ сбито 12 ударных дронов и еще один беспилотник уничтожен вблизи Крымского полуострова:

  • над территорией Ростовской области сбиты девять дронов;
  • над территорией Белгородской области ликвидирован один БПЛА;
  • над территорией Курской области сбит один беспилотник;
  • над территорией Воронежской области уничтожен один БПЛА;
  • над акваторией Черного моря у западного побережья Крымского полуострова ликвидирован один БПЛА.

Напомним, в ночь на 16 июля в Курской области из-за атаки беспилотников возник пожар на заводе.

Также ночью прозвучали громкие взрывы во временно оккупированном Мариуполе и Мариупольском районе.

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