РФ разрушила помещения пенитенциарного учреждения в Запорожской области

"Ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений области. К сожалению, есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

Федоров уточнил, что в результате атаки разрушены помещения учреждения. Кроме того, повреждены частные дома, которые рядом.

Отметим, что пенитенциарное учреждение - это учреждение исполнения наказаний. То есть, тюрьма, колония, следственный изолятор или другое заведение, где содержатся люди, которые отбывают наказание или находятся под следствием.