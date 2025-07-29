РФ разрушила помещения пенитенциарного учреждения в Запорожской области

Россияне этой ночью в очередной раз атаковали Запорожскую область. В результате обстрела повреждено пенитенциарное учреждение и есть жертвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений области. К сожалению, есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.
Федоров уточнил, что в результате атаки разрушены помещения учреждения. Кроме того, повреждены частные дома, которые рядом.
Отметим, что пенитенциарное учреждение - это учреждение исполнения наказаний. То есть, тюрьма, колония, следственный изолятор или другое заведение, где содержатся люди, которые отбывают наказание или находятся под следствием.
Напомним, что россияне регулярно обстреливают Запорожье и область, применяя для этого дроны, ракеты и авиабомбы.
Например, в ночь на 26 июля по области было запущено почти десяток дронов, в результате чего были пожары и разрушен дом.
В частности, в Запорожском районе произошло несколько возгораний. Было повреждено нежилое сооружение. А вот в Пологовском районе поврежден склад фермерского хозяйства. Там же и был разрушен частный дом.
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