РФ разрушила в Киеве американский завод, где производили дроны, - The Guardian

Под ударом оказалось американское предприятие

По данным The Guardian, в результате российского удара по Киеву была уничтожена производственная площадка компании Terminal Autonomy, зарегистрированной в американском штате Делавэр.

Как сообщил изданию источник, знакомый с деятельностью компании, предприятие выпускало высокоточные беспилотники дальнего действия, оснащенные системами наведения, устойчивыми к российским средствам радиоэлектронной борьбы.

По оценке The Guardian, это может быть первый известный случай с начала полномасштабной войны, когда российская ракета уничтожила объект, принадлежащий американской компании.

В чем особенность этих дронов

Как отмечает The Guardian, название Terminal Autonomy связано с технологией, при которой на завершающем этапе полета управление дроном берет на себя искусственный интеллект после подавления сигналов радиоэлектронной борьбы.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте компании, она разрабатывает барражирующие боеприпасы с элементами искусственного интеллекта и высокоточное вооружение, которое уже применяется против целей на линии фронта.

По данным открытых регистрационных документов, компания Terminal Autonomy была зарегистрирована в американском штате Делавэр в 2023 году.

Компания не комментировала удар

Как пишет The Guardian, на момент публикации представители Terminal Autonomy не ответили на запрос журналистов о последствиях удара. Министерство обороны Украины также не предоставило комментарий.

Что говорят эксперты

Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи в комментарии The Guardian заявил, что принадлежность предприятия не влияет на выбор целей российской стороной.

"Россиянам все равно, кому принадлежит производственный объект. Он все равно остается мишенью. Им все равно, американский он или чей-то другой".