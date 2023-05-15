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РФ утром атаковала Черниговскую область из "Града": 16 "прилетов", горит дом

Фото: РФ атаковала приграничье Черниговской области из "Града" 15 мая (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в понедельник, 15 мая, российские войска в очередной раз обстреляли приграничья Черниговской области. В частности, из "Града" атаковано Елино, сейчас в селе из-за обстрелов горит частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"С 06:30 до 07:10 зафиксировано 16 приходов, вероятно из РСЗО, по н.п. Елино", - говорится в сообщении.

По данным ОК "Север", о потерях среди местного населения информация уточняется.

"В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, горит частный дом", - добавили военные.

По данным главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, зафиксировано 360 приходов (40 обстрелов) по 24 населенным пунктам Черниговской области за прошедшую неделю.

"8 раз враг применял авиацию, а также дроны. Кстати, дрон-камикадзе типа "Шахед" (Герань-2) наши защитники ликвидировали", - рассказал он.

По его данным, разрушены немало домохозяйств и городов через реку Снов. К сожалению, есть пострадавшие.

Как сообщалось, оккупанты активизировали использование военно-воздушных сил для поражения целей на территории Черниговской области.

При этом наблюдается увеличение количества обстрелов приграничных территорий Черниговской области.

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Черниговская область