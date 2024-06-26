РФ атаковала Харьков и область КАБами: есть пострадавшие, среди них – дети

По данным Синегубова, россияне атаковали Харьков и район.

Позже Задоренко уточнил, что был нанесен авиаудар по Дергачевскому обществу. По его данным, россияне нанесли удары по жилому сектору.

По состоянию на 15:55 в результате ударов 5 пострадавших - пожилые мужчина и женщина получили осколочные ранения, у двух детей и одной женщины острая реакция на стресс.

Обновлено в 16:05 - количество пострадавших в результате удара выросло до 7 человек.

Другая информация уточняется.

Как сообщил Синегубов, по состоянию на 16:20 известно уже о 9 раненых.

Ситуация в Харьковской области

С начала мая 2024 года в Харьковской области идут боевые действия, а сам город испытывает масштабные удары.

В частности, ранее Синегубов заявлял, что россияне используют Харьков в качестве плацдарма для испытаний модифицированных боеприпасов.

На днях Россия снова массированно обстреляли Харьков, для этого было использовано четыре КАБа. Подробно о том, что это за бомбы и как Россия использует их – читайте в материале РБК-Украина.

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