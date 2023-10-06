РФ снова будет пытаться уничтожить энергосистему Украины. Важно выиграть эту зиму, - Зеленский

По словам Зеленского, сегодняшнее российское руководство постоянно повторяет свои ошибки.

"И когда у них не получается, они думают, что якобы сделали мало зла, чтобы получилось. Такая сумасшедшая логика. Но мы должны это учесть. Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему. Они не способны воспринять мнение, что Украину все равно не покорят. Но попытаются сделать больше ударов и больше попыток обойти нашу защиту", - подчеркнул он.

Президент отметил, что украинские власти полностью осознают опасность, которая ждет Украину впереди, но важно выстоять эту зиму.

"Выиграть эту зиму, пройти все сложности и дать защиту нашим людям – это очень важно. И, кстати, местные власти должны выполнить полностью свою часть подготовительной работы. На следующей неделе зафиксируем текущее состояние подготовки к зиме в регионах", - добавил Зеленский.

Удары РФ по энергетике

Прошлой осенью и зимой российские террористы наносили массированные удары по энергетической сети Украины. Россияне обстреливали электростанции, уничтожали ракетами подстанции, разрушали электролинии.

Однако украинская энергосеть выстояла, хотя украинцам и пришлось несколько месяцев жить в условиях аварийных и веерных отключений.

В этом году Министерство внутренних дел уже подготовило план действий на случай долговременных отключений света из-за российских ударов.

В то же время аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".