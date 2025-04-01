РФ снова атакует Украину дронами-камикадзе: где угроза ударов

Военные сначала информировали об угрозе атаки дронов противника для Николаевской области.

Позже в Воздушных силах заявили, что была зафиксирована группа вражеских беспилотников в акватории Черного моря, которая двигалась в направлении Одесской и Николаевской областей.

Около 23:40 военные предупредили об угрозе дронов-камикадзе для Харьковской области.

"Внимание! Одесса - в районе города вражеские БПЛА. Находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram в 23:08.

Отметим, что в одесских пабликах и мониторинговых каналах писали о возможной работе ПВО в районе Одессы и области.

Позже военные добавили, что вражеские дроны в Харьковской области двигаются в сторону Полтавской области.

По состоянию на сейчас карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:

Обновлено: на Запорожье есть погибший

Поздними вечерами глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что, по предварительным данным, в результате удара вражеского БПЛА по прифронтовой общине Запорожской области погиб человек.

"Государство-террорист Россия в очередной раз бьет по гражданской инфраструктуре и убивает мирных украинцев", - написал чиновник в своем Telegram.

Дроновые удары РФ по Украине

Напомним, что российские оккупанты активно применяют ударные беспилотники, в частности иранского производства типа "Шахед" (росармия маркирует их как "Герань") для обстрелов городов и сел в Украине.

Стоит заметить, что недавно российские террористы стали использовать тактику массированных точечных атак по территории Украины. Россияне хотят перегрузить украинскую ПВО, объясняли украинские зазитники.

Добавим, в начале марта заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал, что РФ значительно увеличила выпуск дронов. Он добавил, что это позволит врагу применять за один удар от 150 до 200 беспилотных летательных аппаратов.

При этом минувшей ночью противник, впервые с декабря прошлого года, не применял дроны-камикадзе для воздушных ударов. Как рассказал в комментарии РБК-Украина военный эксперт Павел Нарожный, противник хочет перегрузить украинскую ПВО.

1 апреля военный эксперт Иван Ступак рассказал РБК-Украина, почему росармия впервые за месяцы не запускала "Шахеды" прошлой ночью.