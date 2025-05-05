РФ уничтожила два из трех водопроводов: жителей Константиновки предупредили о кризисе с водой

Российская армия повредила два из трех водопроводов городе Константиновка Донецкой области. Сейчас они не подлежат восстановлению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Константиновской городской военной администрации.
"В результате вражеских обстрелов на сегодняшний день повреждены два из трех водопроводов, которые обеспечивали водоснабжение нашей громады. Эти водопроводы не подлежат восстановлению в условиях активных боевых действий", - говорится в сообщении.
Сейчас водоснабжение в город осуществляется в недостаточном количестве, принимаются все возможные меры для стабилизации ситуации.
Проводятся переподключения между действующими сетями, чтобы обеспечить централизованную подачу воды поочередно в те районы, где это еще технически возможно.
"Просим с пониманием отнестись к ситуации. Экономно используйте воду. Призываем к спокойствию, единству и взаимной поддержке", - обратилась местная власть к жителям.
Напомним, ранее мы писали о том, что "Укрпочта" продолжает работать в городе Константиновка Донецкой области несмотря на обстрелы. Часть отделений временно закрыли, но выплату пенсий и пособий завершили.
Также мы писали, что 19 апреля, российские войска совершили 10 авиаударов по Константиновке, повредив важные инфраструктурные объекты, в частности электросеть ДТЭК.
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