РФ уничтожила 1,2 млн учебников: Комитет образования назвал сроки поставки новых

В украинские школы уже доставили 88% учебников для 9 класса, хотя часть тиража уничтожили российские ракетные удары по полиграфическим предприятиям. Полностью восстановить утраченные книги планируют до 5 октября.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщения главы Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в Telegram.
По словам Бабака, в 2026 году для девятиклассников запланировали напечатать 118 наименований учебников общим тиражом 8,9 млн экземпляров. По состоянию на 1 сентября было опубликовано 117 названий, а в школы доставили 75,9% тиража.
Оперативные данные на 15 сентября свидетельствуют о том, что показатель вырос до 88%.
В то же время из 59 названий учебников для 4 класса в школы поступило только 6,55% тиража. Для отдельных учебников 6-7 классов и изданий для детей с особыми образовательными потребностями доставка еще не началась.
Глава комитета отметил, что 19 июля и 1 августа российские ракетные удары уничтожили 1,2 млн учебников, которые уже были опубликованы и готовы к отправке в школы.
Это составляет 8,9% всего тиража, причем около 70% потерь пришлось именно на учебники для 9 класса. Общую стоимость уничтоженных книг оценивают почти в 145 млн. гривен.
По состоянию на 15 сентября удалось восстановить 40,4% утраченного тиража, а полностью завершить перепечатку планируется к 5 октября.
По словам Бабака, из-за последствий ракетных атак сроки доставки в этом году будут длиннее обычного.
Ожидается, что в течение следующего месяца все учебники для 9 класса поступят в учебные заведения, а до конца ноября - издания для 4, 6 и 7 классов. Сложнее остается ситуация с учебниками для детей из особыми образовательными потребностями, которые, по словам депутата, традиционно поступают только в конце года.
Он также сообщил, что механизм компенсации издателям из государственного бюджета пока нет. Министерство образования вместе с международными партнерами уже привлекло около 13 млн. гривен на переиздание уничтоженных тиражей и продолжает поиск дополнительного финансирования.
Кроме того, в Комитете готовят экспериментальную программу поддержки книгоиздания через наполнение школьных библиотек, решение о которой правительство может принять в ближайшее время.
Читайте также о том, что, несмотря на регулярные российские обстрелы издательств, складов и логистики, почти 88% учебников для учеников 9 класса уже доставили в украинские школы. Часть тиражей пришлось перепечатывать после уничтожения издательских мощностей.
Ранее мы писали о том, что летом РФ уничтожила почти половину годового объема выпуска книг в Украине. По предварительным подсчетам, потери могут составить 15 млн. экземпляров. Из-за атак сгорели 9% новых учебников для школ.