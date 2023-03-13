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РФ понадобятся десятилетия для восстановления военного потенциала, - Данилов

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Понедельник 13 марта 2023 16:21
РФ понадобятся десятилетия для восстановления военного потенциала, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Для того, чтобы восстановить военный потенциал после агрессии против Украины, России понадобятся десятилетия. Так что у Запада есть время для перестройки системы сдерживания автократических режимов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter.

"России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала. Сопротивление Украины дает Западу время для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия автократическим режимам", - написал он.

Напомним, Данилов назвал четыре ключевых условия для победы Украины в войне против России.

Секретарь СНБО также считает, что членство Украины в НАТО станет залогом безопасности для государства.

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Алексей Данилов СНБО Российская Федерация
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