РФ понадобятся десятилетия для восстановления военного потенциала, - Данилов

Для того, чтобы восстановить военный потенциал после агрессии против Украины, России понадобятся десятилетия. Так что у Запада есть время для перестройки системы сдерживания автократических режимов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter .

"России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала. Сопротивление Украины дает Западу время для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия автократическим режимам", - написал он.

Напомним, Данилов назвал четыре ключевых условия для победы Украины в войне против России.

Секретарь СНБО также считает, что членство Украины в НАТО станет залогом безопасности для государства.

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