Чтобы выжить. Омбудсмен посоветовал украинцам брать паспорт РФ на оккупированных территориях

Как он считает, указ российского диктатора Владимира Путина, позволяющий депортировать с временно оккупированных территорий украинцев, не принявших гражданство, направлен точно не на депортацию.

"Этот указ направлен на то, чтобы узаконить принудительную паспортизацию, которая проходит на временно оккупированной территории Украины. Это первое. И второе - зафиксировать и поставить точку в этом процессе. Я думаю, что все граждане Украины, которые откажутся от российского паспорта, их просто арестуют. И это будет отдельная категория гражданских заложников, которые российская федерация будет держать в плену, в заключении на своей территории или на временно оккупированной территории Украины", - заявил Лубинец.

Он также заявил, что Украина будет продолжать непризнание российских паспортов, которые сейчас выдаются под таким прямым физическим давлением гражданам Украины на временно оккупированной территории Украины.

"Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное. Мы понимаем, что это происходит под давлением, физическим давлением. Поэтому взять паспорт, выжить, дождаться, когда мы освободим эту территорию. После этого, сейчас нарабатывается соответствующий закон – официально отказаться от этого паспорта и вернуться к нормальной жизни или для себя принимать решения и выезжать с этой территории любым способом через любую территорию других стран, но просто оттуда уехать. сейчас вопрос выживания на этой территории", – сказал омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что россияне принудительной паспортизацией совершают новое отдельное военное преступление.

"И в этом разрезе я публично, как омбудсмен Украины, говорю, что мы, как Украина, как государство, не признаем российский паспорт как элемент совершения преступления нашими гражданами. Опять же, в этом разрезе у нас звучали такие заявления, что будь- кто, кто взял российский паспорт на временно оккупированной территории, мы должны к нему применить какое-то влияние, возможно даже криминального характера. Я категорически против этого. Наши граждане это делают для того, чтобы выжить", - отметил Лубинец.