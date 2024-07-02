Кремль активно ищет живую силу, чтобы пополнить беспрецедентные потери на фронте в Украине. Поэтому россияне активно вербуют 17-летних подростков в военкоматы на заключение контракта с достижением совершеннолетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как сообщили в ЦНС, в настоящее время в России наблюдается активная вербовка участников патриотических движений, в частности сети центров милитарного воспитания "Воин" и "Юнармии".

Подростков 17 лет активно вербуют в военкоматы на заключение контракта с достижением совершеннолетия.

"Играя на юношеском максимализме, и с помощью пропаганды россияне надеются набрать десятки тысяч подростков. Однако Центр национального сопротивления предупреждает, что каждый враг, который вступит на нашу землю, будет ликвидирован", - подчеркнули в Сопротивлении.