В России активно вербуют подростков на войну против Украины, - ЦНС
Кремль активно ищет живую силу, чтобы пополнить беспрецедентные потери на фронте в Украине. Поэтому россияне активно вербуют 17-летних подростков в военкоматы на заключение контракта с достижением совершеннолетия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как сообщили в ЦНС, в настоящее время в России наблюдается активная вербовка участников патриотических движений, в частности сети центров милитарного воспитания "Воин" и "Юнармии".
Подростков 17 лет активно вербуют в военкоматы на заключение контракта с достижением совершеннолетия.
"Играя на юношеском максимализме, и с помощью пропаганды россияне надеются набрать десятки тысяч подростков. Однако Центр национального сопротивления предупреждает, что каждый враг, который вступит на нашу землю, будет ликвидирован", - подчеркнули в Сопротивлении.
Напомним, ранее мы сообщали, что захватчики на временно оккупированных территориях Украины вербуют студентов, в том числе несовершеннолетних, для стажировки на заводе в России, который собирает иранские дроны-камикадзе Shahed.
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