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В РФ испугались новых санкций и пригрозили расторгнуть зерновое соглашение

Фото: Дмитрий Медведев (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что запрет на экспорт товаров в Россию может негативно повлиять на "зерновое соглашение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится зерновое соглашение и многое другое. они нуждаются", - написал он.

Напомним, 18 марта, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что зерновое соглашение было продлено на 120 дней.

Позже российская сторона начала утверждать, что соглашение продлили всего на 60 дней, хотя это не отвечает условиям "зернового соглашения".

Также страны "Большой семерки" призвали к продлению, полной реализации и расширению соглашения по экспорту украинского зерна через Черное море.

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