Страны G7 призвали к продлению и расширению "зерновой сделки"

Страны "Большой семерки" призвали к продлению, полной реализации и расширению сделки по экспорту украинского зерна через Черное море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В коммюнике после двухдневной встречи в Миядзаки, Япония, министры сельского хозяйства стран G7 признали важность "зерновой сделки" и заявили, что решительно поддерживают ее продление, полную реализацию и расширение.

"Мы осуждаем попытки России использовать продовольствие, как средство дестабилизации и как инструмент геополитического принуждения и вновь подтверждаем нашу приверженность действиям солидарности и поддержке тех, кто больше всего пострадал от того, что РФ использует продовольствие в качестве оружия", - говорится в коммюнике.

Также сообщается, что члены G7 готовы поддержать восстановление и реконструкцию Украины, в том числе путем предоставления экспертизы по разминированию сельскохозяйственных земель и реконструкции сельскохозяйственной инфраструктуры.