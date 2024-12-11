В РФ сгорело два магистральных тепловоза, обслуживавших армию врага, - ГУР

"Процесс загадочного уничтожения или вывода из строя объектов, используемых государством-агрессором в геноцидной войне против Украины, не прекращается", - заявили в украинском ведомстве.

Кроме этого, разведчики добавили, что за каждое российское военное преступление будет справедливо возмездие.

Уничтожение военных объектов РФ на ее территории

Украина все чаще совершает атаки на военные объекты на территории России, что становится важным элементом сдерживания агрессии и подрыва военной состоятельности РФ.

Одним из ключевых инструментов является применение высокотехнологичного оружия, включая ракеты ATACMS и Storm Shadow.

Напомним, что в США недавно разрешили Украине использовать американские ракеты по военным целям на территории России. Что такое решение означает для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

В то же время, использование украинских дронов также стало эффективным способом повреждения российской логистики.

Известно, что атаки украинских дронов наносят ущерб на территории РФ, что подтверждает возможности украинской оборонной индустрии в условиях войны. Они способны лететь на большие расстояния, чтобы поразить цель. К примеру, в Таганроге были атакованы военные объекты ночью 11 декабря.

Такие операции не только подрывают боевые возможности российской армии, но и демонстрируют решимость Украины защищать свою территорию и суверенитет. Западные союзники по-прежнему поддерживают право Украины на самозащиту, включая использование современных средств для сдерживания агрессора.