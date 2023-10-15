РФ не способна обеспечить проведение отопительного сезона на ВОТ востока Украины, - ЦНС

По данным центра, временно оккупированные территории востока Украины обеспечены пресной водой всего на около 50% от минимальной потребности.

Утверждается, что в этой связи системы централизованного отопления жилых домов могут не получить достаточно пресной воды для успешного проведения отопительного сезона.

Также это делает невозможным возобновление производственных процессов на захваченных предприятиях.

"Все оккупанты, которые уничтожили инфраструктуру на ТОТ и поставили местных жителей под угрозу замерзнуть в собственных домах, будут отвечать за свои действия. Списки работников российских оккупационных администраций уже есть в нашем распоряжении", - говорится в сообщении ЦНС.

Отопительный сезон в Мариуполе

По данным Мариупольского городского совета, большинство домов в городе до сих пор находятся в аварийном состоянии. С инфраструктурой ситуация критическая, так что местные жители могут остаться без отопления.