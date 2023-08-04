РФ не способна прорвать оборону Украины, поэтому истощает ее ударами дронов, - Генштаб Эстонии

Об этом заявил полковник Генштаба Эстонии Март Вендла , сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По его словам, Вооруженные силы РФ наносили удары в основном на Купянском и Сватовско-Кремлевском направлениях, а также в районе Бахмута, Авдеевки и Донецка.

Вендла уточнил, что россияне добились минимального успеха.

"Маловероятно, что российские вооруженные силы смогут осуществить решающий прорыв украинских позиций в ближайшее время", - сказал полковник.

Обстрелы Украины ракетами и дронами

Представитель Генштаба Эстонии уточнил, что РФ пытается истощить украинскую экономику ударами ракетами и дронами.

Наступление ВСУ

Эстонский военный рассказал, что Украина добилась ограниченных успехов в районе Бахмута, вблизи Орехова и Большой Новоселки.

"Однако точных сообщений о том, что они прорвали первую линию обороны, нет. Украина продолжает наносить удары по важным узлам тылового обеспечения РФ, чтобы ограничить поставки Вооруженных сил РФ на фронт", - сказал Вандла.

В качестве примера он привел атаку на Чонгарский мост 29 июля, а также уточнил, что Крымский мост до сих пор ремонтируется.

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ пытаются прорвать оборону россиян в окрестностях Бахмута, а также усиливают давление на Клещиевку. В то же время на западе Запорожской области Силы обороны преуспевают.

За прошедшие сутки российские войска пытались наступать у Марьинки, а также севернее и юго-восточнее Авдеевки, однако успехов не добились. В то же время ВСУ продолжают продвижение на Мелитопольском и Бердянском направлениях фронта и закрепляются на достигнутых рубежах.